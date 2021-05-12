Власти РБ завершили расследование дела адвоката Максима Знака

Белорусские власти завершили предварительное расследование дела адвоката Максима Знака и начали знакомить защитников Максима с материалами дела.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Следствие готовится передать материалы прокурору для направления в суд. Защиту Максима начали знакомить с материалами дела. Ранее адвокатам запретили не только рассказывать про «данные предварительного следствия», но даже называть фамилии следователей», - говорится в сообщении.

Ранее, 5 мая Максиму предъявили окончательное обвинение по трем статьям, которое защита уже в очередной раз успела обжаловать.

«Максим под стражей восемь месяцев, и за это время не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления. Предъявленное Максиму Знаку обвинение безосновательно, оно противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, и потому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено. Мы заявили требования об этом в адрес всех, кто обязан и уполномочен это сделать», - комментирует обвинения со стороны властей Дмитрий Лаевский, адвокат Максима Знака.

«Если властные структуры перестают считать себя связанными правовыми рамками, если становится невозможно защититься правовыми средствами от действий властных структур, то никто не может чувствовать себя в безопасности (независимо от политических убеждений и социального положения). Это исторически доказано много раз. Видимость законности — это еще не законность (а тут уже и видимость попробуй отыщи). Если право не работает, то не будут работать ни политсистема, ни экономика. Лозунгами и телепередачами это не починишь», - подчеркнул он.