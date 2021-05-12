Дело Тихановского и Статкевича будет рассматривать Гомельский областной суд

Дело Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других фигурантов этого уголовного дела будет рассматривать Гомельский областной суд.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на адвоката Тихановского Виктора Мацкевича.

«В соответствии с постановлением заместителя председателя Верховного суда Беларуси от 4 мая 2021 года уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других направлено в Гомельский областной суд для рассмотрения по первой инстанции», — сообщил суд.

Дату первого заседания назначит Гомельский областной суд.

Напомним, 5 мая стало известно, что Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского и других фигурантов.

«Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов», - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы следующие составы преступлений:

— организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы;

— распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до двенадцати лет лишения свободы;

— угрозы в адрес председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси) — до пяти лет лишения свободы;

— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси) — до трех лет лишения свободы.

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы следующим образом:

— разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси);

— организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).