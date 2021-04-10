В мире число заражений коронавирусом превысило 135,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 135337870 (+789146 за сутки) по данным Worldometer на 9:43 10 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2929304 (+13872) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 23503891 (+212463) человек, из них 102100 (+297) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 108904675 (+562811) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31802772 (+85368) случаями заражения, Бразилия – 13375414 (+89090), Индия – 13202783 (+144829), Франция – 4980501 (+41243) и Россия – 4623984 (+9150). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 144829, Бразилия – 89090, США – 85368, Турция – 55791, Франция – 41243. Беларусь (1622) – на 49 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 574840, Бразилия – 348934, Мексика – 206146, Индия – 168467 и Великобритания – 127040. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3647, США – 929, Индия – 773, Польша – 768, Италия – 718. Беларусь – на 69 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 333430 случаев заражения коронавирусом и 2334 смерти.