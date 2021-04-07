В мире число заражений коронавирусом превысило 133,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 133026334 (+584130 за сутки) по данным Worldometer на 6:27 7 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2886069 (+11532) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22873842 (+77847) человека, из них 99507 (+1111) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 107266423 (+494751) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31560438 (+62283) случаями заражения, Бразилия – 13106058 (+82869), Индия – 12799746 (+115269), Франция – 4841308 (+8045) и Россия – 4597868 (+8328). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 115269, Бразилия – 82869, США – 62283, Турция – 49584, Аргентина – 20870. Беларусь (968) – на 56 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 570260, Бразилия – 337364, Мексика – 204399, Индия – 166208 и Великобритания – 126882. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 4211, США – 906, Индия – 631, Украина – 430, Италия – 421. Беларусь – на 62 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 329258 случаев заражения коронавирусом и 2304 смерти.