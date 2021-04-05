В мире число заражений коронавирусом превысило 131,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 131910867 (+528849 за сутки) по данным Worldometer на 6:09 5 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2865921 (+6349) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22848119 (+79636) человек, из них 98779 (+1270) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 106196827 (+442864) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31420331 (+36983) случаями заражения, Бразилия – 12984956 (+31359), Индия – 12587920 (+103793), Франция – 4822470 (+60922) и Россия – 4580894 (+8817). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 103793, Франция – 60922, Турция – 41998, США – 36983, Бразилия – 31359. Беларусь (1239) – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 568777, Бразилия – 331530 Мексика – 204011, Индия – 165132 и Великобритания – 126836. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1233, Индия – 477, Индонезия – 427, Россия – 357, Италия – 326. Беларусь – на 58 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 327304 случая заражения коронавирусом и 2285 смертей.