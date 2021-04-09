Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с «Фукусимы» в океан

Японское правительство решило сбросить очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции «Фукусима» в океан. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что специальная комиссия еще в 2020 году рекомендовала правительству это сделать, но такое решение вызвало широкое общественное недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии.

На данный момент очищенные водные отходы с АЭС «Фукусима» хранятся в специализированных резервуарах и по-прежнему содержат радиоактивный тритий.

Источники говорят, что власти Японии собираются снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и лишь затем начать сброс воды в океан – через пару лет.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках. В результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.