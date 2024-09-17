Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

Япония приостановила удаление расплавленного ядерного топлива с АЭС Фукусима

Категории: Япония АЭС

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Co. приостановила операцию по удалению расплавленного радиоактивного топлива со дна одного из поврежденных реакторов на АЭС Фукусима из-за технической неисправности. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания начала демонстрационный процесс удаления топлива на АЭС "Фукусима Дайичи" на прошлой неделе, но была вынуждена приостановить процедуру во вторник после того, как две камеры на устройстве для извлечения перестали работать, сообщает Nikkei, ссылаясь на заявление компании.

Эта техническая проблема является последним осложнением в процессе извлечения расплавленного топлива и вывода станции из эксплуатации, что займет десятилетие и обойдется в 23 триллиона иен ($164 миллиарда). Ранее планировалось начать этот процесс в прошлом месяце, но он был отложен из-за ошибки в процедуре.

Для извлечения радиоактивного материала была разработана роботизированная рука, похожая на удочку, с металлическим захватом в форме когтя, которую опускают для сбора небольших количеств обломков.

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