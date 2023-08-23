Япония в четверг начнет сброс в море загрязненных вод с АЭС "Фукусима-1"

Правительство Японии во вторник объявило, что в четверг начнет сброс в море загрязненных радиоактивными веществами вод с аварийной АЭС "Фукусима-1", если позволят погодные условия.

Несмотря на решительные протесты как внутри страны, так и за рубежом, премьер-министр Фумио Кисида объявил об этом противоречивом решении после совещания министров, состоявшегося во вторник утром, пишет Синьхуа.

В понедельник во время встречи Ф. Кисиды с главой национальной федерации рыболовства Японии представители рыбной промышленности страны вновь заявили о решительном несогласии с планом сброса вод в море.

Как показал последний соцопрос информагентства Киодо Цусин, 88,1% респондентов выразили обеспокоенность планом правительства по сбросу обработанных радиоактивных стоков в море. Уровень неодобрения деятельности кабинета Ф. Кисиды вырос до максимума за восемь месяцев.