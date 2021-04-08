В Австрии расследуют коррупцию и взяточничество в ближайшем окружении канцлера Курца

Правоохранительные органы Австрии ведут расследование о коррупции, в котором фигурируют ближайшие соратники канцлера Себастьяна Курца.

В центре расследования находятся отношения между австрийскими операторами казино и государственными служащими, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, человек, фигурирующий в "деле Ибицы, заявил на записи, что одна из компаний, Novomatic, "платит всем". Другими словами, он утверждал, что компания направляет деньги всем политическим партиям страны в обмен на услуги. Это обвинение категорически отвергают и компания, и политические партии.

Однако в ходе расследования этого утверждения следователи наткнулись на текстовые сообщения, отправленные в 2017 году бывшим главой Novomatic своему нынешнему министру финансов и одному из союзников канцлера Герноту Блюмелю.

Исполнительный директор Novomatic Харальд Нойманн сказал Блюмелю, что ему нужна встреча с Курцем, тогда еще министром иностранных дел Австрии, чтобы обсудить "с одной стороны, пожертвование, а с другой - проблему, которая у нас есть в Италии".

Блюмель и Курц говорят, что встречи не было и пожертвований не было. В то время Novomatic имела проблемы в Италии, связанные с налоговым спором.

Курц назвал расследование, возглавляемое прокурором Австрии по финансовым преступлениям, глубоко ошибочным. "Было сделано так много ошибок, что я думаю, что здесь необходимо срочно что-то изменить", - сказал Курц в феврале, вызвав гнев австрийских судей и прокуроров, которые обвинили его в беспрецедентном нападении на независимость судебной власти.

Прокуратура назвала Блюмеля подозреваемым в расследовании взяточничества, что вызвало призывы к отставке со стороны оппозиции. Он отрицает правонарушения.

При широкомасштабном расследовании дел политиков, австрийское расследование вышло на еще одного соратника Курца.

В одном из дел фигурирует человек по имени Томас Шмидт, глава государственной холдинговой компании, которая управляет долями Австрии в бывших государственных предприятиях, включая Telekom Austria и нефтегазовую компанию OMV. Вместе с Блюмелем Шмид работал с канцлером с первых дней его политической карьеры.

Проанализировав сообщения на телефоне Шмида, власти выяснили, как этот руководитель получил высшую должность в австрийской государственной холдинговой компании ÖBAG, где зарабатывает, в зависимости от показателей портфеля, до 600 000 евро в год.

Шмид, до 2018 года являвшийся высокопоставленным чиновником в Министерстве финансов Австрии, не только приложил руку к написанию должностных инструкций для этой должности, но и лично выбрал совет директоров, который его нанял.

Он никогда не работал корпоративным руководителем и не имел международного опыта. При этом возглавляемый им холдинг контролирует корпоративные инвестиции на общую сумму 26 миллиардов евро.

После общественного возмущения по поводу этого дела Шмид заявил, что уйдет из государственной холдинговой компании, когда его контракт истечет в следующем году, и не воспользуется опционом на продление его на два года.

Оппозиция Австрии требует расследования того, нарушал ли Шмид какие-либо законы при обеспечении работы. И он, и Курц отрицают какие-либо нарушения.

"Тайник личных текстовых сообщений между правоцентристским канцлером и его заместителями, а также другая переписка, обнаруженная австрийскими властями в рамках масштабного расследования политической коррупции, изображает Курца не как воспитанного "любимого зятя нации" который покорил сердца своих соотечественников и большей части ЕС, а скорее был проницательным закулисным оператором, готовым сделать все возможное, чтобы продвигать свою повестку дня", - говорится в статье.