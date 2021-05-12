Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает канцлера Себастьяна Курца в даче ложных показаний парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к распаду его прежнее правительство.

Курц в среду рассказал, что ему и главе его администрации угрожают потенциальные обвинения во лжи депутатам, которые расследовали так называемое дело Ибицы в 2019 году, в центре которой оказался младший партнер по коалиции партии Курца, правая "Партия Свободы",

сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Выступая перед журналистами перед заседанием кабинета министров в среду, Курц отрицал правонарушения и сказал, что не уйдет в отставку, даже если расследование дойдет до предъявления обвинений.

"Я всегда отвечал на все вопросы правдиво", - сказал Курц репортерам в Вене, добавив, что он продолжит работу, исходя из предположения, что теперь прокуратура Австрии будет проводить расследование.

Представитель прокуратуры подтвердил факт расследования против Курца, но сказал, что еще слишком рано говорить о том, будут ли предъявлены обвинения.

Считается, что Курц и глава его кабинета Бернхард Бонелли неправильно проинформировали комитет о событиях, связанных с назначением наблюдательного совета Österreichische Beteiligungs AG, государственной холдинговой кампании.

Крупнейшая партия Австрии канцлера Себастьяна Курца оказалась в центре внимания во время расследования обвинений в коррупции, вызванных утечкой видео с участием членов ультраправой "Партии свободы".

Оппозиционные партии раскритиковали министра финансов Гернота Блюмеля за несвоевременное исполнение постановления Конституционного суда о передаче пакета электронных писем. Правительство предоставило документы на этой неделе после редкого призыва президента страны выполнить приказ.

Блюмель пояснил, что задержка была связана с проблемами конфиденциальности сотрудников Министерства финансов.

Курц назвал расследование, возглавляемое прокурором Австрии с финансовых преступлений, глубоко ошибочным.