Канцлер Австрии не собирается уходить в отставку, несмотря на антикоррупционное расследование

Канцлер Австрии Курц заявил, что "точно не подаст в отставку", несмотря на то, что против него ведет расследование прокуратура по экономическим вопросам и коррупции.

Курц сказал, что он сделал "все, чтобы сказать правду", и раскритиковал "игру", которую якобы проводит оппозиция, чтобы выставить его в плохом свете, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Они используют все уловки, чтобы создать ложные утверждения", - заявил он.

Курц подчеркнул, что не подаст в отставку, даже если прокуратура начнет выдвигать ему обвинения, и отказался говорить, уйдет ли он с должности, если его признают виновным.

В ответ оппозиция в парламенте отреагировала жестоко.

"В любой другой цивилизованной и демократической конституционном государстве чиновник подает в отставку, когда привлекается к ответственности", - сказал ведущий австрийский политик Социал-демократической партии Кристиан Дойч.

"Зеленые", которые в настоящее время находятся в коалиции с консервативной Народной партией Курца, заявили, что они "полностью доверяют судебной системе" до сих пор воздерживаются от комментариев относительно того, должен Курц подать в отставку, если его признают виновным.

Напомним, прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает Курца в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.