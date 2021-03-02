Последнее обновление: 02.03.2021 16:18

СК передал в Генпрокуратуру РБ документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси представил в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской, завершив расследование уголовного дела в отношении четырех ее доверенных лиц.

Основные участники уголовного дела задержаны 6-8 августа 2020 года.

Доверенных лиц Тихановской обвиняют в организации массовых беспорядков в Гомеле, а также в подготовке к захвату администраций и исполкомов, назначению руководителями своих людей.

В качестве аргументации представлено нарезка скрытой видеозаписи встречи якобы Тихановской с якобы со своими доверенными лицами.

В ходе массовых акций протеста в Беларуси не было захвачено ни одно здание.

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