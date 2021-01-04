Последнее обновление: 04.01.2021 18:49

Генпрокуратура РБ предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма

Генеральная прокуратура Беларуси в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства в части усиления ответственности за проявления экстремизма.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Швед по итогам доклада Лукашенко, передает БелТА.

«Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка», - сообщил Швед.

По его словам, поправки будут касаться "всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране".

В частности, Генпрокуратура предлагает конкретизировать определенные действия и их квалификацию в качестве экстремизма.

"Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма", - сообщил Швед.

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