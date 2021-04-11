Последнее обновление: 11.04.2021 10:36

Макей пугает Запад уничтожением гражданского общества в Беларуси

Глава МИД Владимир Макей предупредил Запад о том, что в случае усиления санкций против синеокой режим расправится с гражданским обществом страны.

Такое заявление Макея прозвучало в интервью гостелеканалу, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

«Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», - заявил Макей.

«Режим» крепок, он силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого факта», - добавил чиновник.

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