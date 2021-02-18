Министр информации Беларуси назвал справедливым приговор журналисткам «Белсата»

Министр информации Игорь Луцкий прокомментировал решение суда в отношении журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, приговоренных 18 февраля судом к двум годам лишения свободы.

«Наверное было за что, раз суд решил. Я же не судья», — завил Луцкий, отвечая на вопросы корреспондента Белапан.

На вопрос, как он относится к тому, что журналистов не пускают на громкие судебные процессы, министр ответил, что не в курсе ситуации.

«Может быть, они не подавали аккредитацию. Мы не занимались аккредитацией журналистов на судебные процессы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что его заботит судьба журналистов, но уточнил: «Которые законопослушные».

Комментируя информацию о том, что журналистов независимых СМИ приговаривают к административным арестам за якобы участие в несанкционированных мероприятиях, он сказал: «Их не просто сажают. Им предъявляют какие-то обвинения, проходят судебные заседания. Или их просто сажают и выпускают?»