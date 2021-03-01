В мире число заражений коронавирусом превысило 114,68 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 114686933 (+352782 за сутки) по данным Worldometer на 6:09 1 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2543285 (+5452) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21901615 (-12570) человек, из них 90305 (-42) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 90242033 (+299900) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29255344 (+49412) случаями заражения, Индия – 11112056 (+15616), Бразилия – 10551259 (+34027), Россия – 4246079 (+11359) и Великобритания – 4176554 (+6035). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 49412, Бразилия – 34027, Франция – 19952, Италия – 17455, Индия – 15616. Беларусь (1347) – на 37 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 525776, Бразилия – 255018, Мексика – 185257, Индия – 157195 и Великобритания – 122849. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1283, Мексика – 783, Бразилия – 755, Россия – 379, Перу – 195. Беларусь – на 55 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 287306 случаев заражения коронавирусом и 1976 смертей.