Эдуарду Бабарико продлили срок заключения под стражу еще на два месяца

Эдуарду Бабарико продлили срок заключения под стражей еще на два месяца, сообщила адвокат Ирина Воронкова.

Она отметила, что не может больше ничего сказать по данному поводу из-за подписки о неразглашении, передает Белапан.

«Даже информация о том, проводились ли с ним за все это время какие-то следственные действия, может быть расценена как разглашение тайны следствия», — отметила защитница.

По ее словам, со здоровьем у ее подзащитного все нормально, чувствует себя хорошо, «на позитиве». Корреспонденцию и передачи получает. О начавшемся суде по делу отца Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка» знает, интересуется и волнуется, сообщила адвокат.

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года и помещен в СИЗО КГБ. В то время он являлся главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Также Эдуард является создателем краудфандинговых платформ «Улей» и «МолаМола». С помощью последней собирали деньги на средства защиты для медиков, которые боролись с коронавирусом.

Бабарико-младшего обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Вместе с отцом он признан политзаключенным.