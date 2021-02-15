Последнее обновление: 15.02.2021 19:37

Очередной белорусский адвокат может потерять свою лицензию за «некорректные выражения»

Представитель Координационного совета, адвокат Михаил Кирилюк может лишиться адвокатской лицензии, сообщает пресс-служба КС.

"Основанием для прекращения действия лицензии назвали "некорректные выражения в отношении представителей гос.органов". Михаил и его адвокат сделали запрос в Минюст, в котором попросили уточнить, какая именно цитата Кирилюка стала некорректной по отношению к представителям госорганов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, лицензию может потерять адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак. Предыдущий адвокат Колосниковой Александр Пыльченко уже лишился лицензии.

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