Генпрокуратура РБ просит Латвию выдать Валерия Цепкало

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии запрос о выдаче Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности.

«Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.