В мире число заражений коронавирусом превысило 109,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 109112126 (+381557 за сутки) по данным Worldometer на 10:08 14 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2405558 (+11433) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25414995 (-28985) человек, из них 98695 (-635) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 81141319 (+668597) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28196964 (+86275) случаями заражения, Индия – 10904738 (+12188), Бразилия – 9811255 (+45561), Россия – 4057698 (+14861) и Великобритания – 4027106 (+13308). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 86275, Бразилия – 45561, Франция – 21231, Россия – 14861, Италия – 13532. Беларусь (1745) – на 35 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 496063, Бразилия – 238647, Мексика – 172557, Индия – 155673 и Великобритания – 116908. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2272, Мексика – 1323, Бразилия – 1046, Великобритания – 621, Россия – 502. Беларусь – на 62 (+13) месте.

В Беларуси официально подтверждены 267029 случаев заражения коронавирусом и 1840 смертей.