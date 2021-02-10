Тихановская представила стратегию победы над режимом

Светлана Тихановская представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом Лукашенко, которая уже к концу мая должна привести к освобождению политзаключенных и переговорам с властями с последующим проведением новых выборов с участием международных наблюдателей.

Согласно стратегии, в марте в Беларуси возобновятся уличные протесты, в апреле сторонники Лукашенко перестанут оказывать поддержку его режиму, а в мае демократические силы и власти республики сформируют переговорные группы.

«Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного Антикризисного Управления, штаба Цепкало, партнерских инициатив. У каждой структуры свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют нам прийти к общей цели – переговорам о новых выборах», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.