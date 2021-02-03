В мире число заражений коронавирусом превысило 104,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 104414569 (+466348 за сутки) по данным Worldometer на 10:27 3 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2263171 (+15081) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25853978 (-62546) человек, из них 107160 (-270) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 76292960 (+514329) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27027347 (+114703) случаями заражения, Индия – 10778206 (+11000), Бразилия – 9286256 (+56240), Россия – 3884730 (+16643) и Великобритания – 3852623 (+16840). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 114703, Бразилия – 56240, Испания – 29064, Франция – 23337, Великобритания – 16840. Беларусь (699) – на 64 (-18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 457856, Бразилия – 226383, Мексика – 159100, Индия – 154635 и Великобритания – 108013. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3632, Великобритания – 1449, Бразилия – 1240, Германия – 990, Испания – 724. Беларусь – на 71 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 249994 случая заражения коронавирусом и 1737 смертей.