В мире число заражений коронавирусом превысило 103,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 103948221 (+392296 за сутки) по данным Worldometer на 10:53 2 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2248090 (+9631) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25916524 (-238065) человека, из них 107430 (-496) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 75778631 (+620252) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26911375 (+125454) случаями заражения, Индия – 10767206 (+8587), Бразилия – 9230016 (+25285), Россия – 3868087 (+17648) и Великобритания – 3835783 (+18607). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 125454, Испания – 25867, Бразилия – 25285, Великобритания – 18607, Россия – 17648. Беларусь (959) – на 46 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 454213, Бразилия – 225143, Мексика – 158536, Индия – 154522 и Великобритания – 106564. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1904, Германия – 619, Бразилия – 609, Мексика – 462, Франция – 455. Беларусь – на 67 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 249295 случаев заражения коронавирусом и 1728 смертей.