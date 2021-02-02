Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

Коронавирусной инфекцией можно управлять, такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге 1 февраля.

Он напомнил, что число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И, хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью, передает РБК.

«Это демонстрирует, что вирусом можно управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества», — заявил Гебрейесус.

При этом он напомнил, что мир уже сталкивался со снижением заболеваемости коронавирусной инфекции, отметив, что тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

«По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга», — подчеркнул директор ВОЗ.

Ранее в январе директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявлял, что полностью победить коронавирус будет очень сложно.

Он заявил, что пока человечеству удалось полностью искоренить только оспу, а такие болезни, как полиомиелит и корь, победить не удалось. То же самое может произойти с коронавирусом - она станет эндемической болезнью.

Райан также сообщил, что победить коронавирус будет трудно из-за неравномерного распространения вакцины от него между странами. И заболеваемость продолжится, если вакцинация не будет идти повсеместно.