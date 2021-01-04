Белый дом анонсировал «победный митинг» Трампа в Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп 4 января отправится в штат Джорджия для участия в «победном митинге».

Публичный график главы государства распространила пресс-служба Белого дома, документ опубликовали в Twitter репортер CNN Дэниел Дейл и репортер The Washington Post Сын Мин Ким.

«Президент отправится из Белого дома в 6:10 вечера на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», — указано в документе, передает РБК.

В нем не говорится, какую именно победу планирует отмечать президент.

5 января в Джорджии состоится второй тур выборов в сенат, от итогов которого зависит, кто будет контролировать верхнюю палату конгресса США — демократы или республиканцы.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что 4 января поедет в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

Помимо этого Трамп неоднократно заявлял, что и сам победил в Джорджии на прошедших 3 ноября президентских выборах. По его требованию власти штата вручную пересчитали бюллетени, однако на результат голосования это не повлияло — выборы в Джорджии выиграл соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден. По подсчетам властей штата, он набрал 2,47 млн голосов, Трамп — 2,46 млн. Отрыв демократа составил 12 670 голосов, или 0,25%.