Заседание конгресса США возобновилось после штурма Капитолия

Заседания в сенате и конгрессе представителей США возобновились в 20:00 по местному времени (04:00). Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня, несмотря на произошедшее.

Заседание в сенате проходит под председательством вице-президента США Майка Пенса. Республиканцы попытались опротестовать результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, однако эти инициативы не получили достаточно голосов в свою поддержку.

Жертвами столкновений с участием полиции и сторонников Трампа стали четыре человека, одна из них — женщина, застреленная внутри здания конгресса США.

В среду, 6 января, Конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента США. Ранее результаты огласила коллегия выборщиков. Согласно им, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали 302 выборщика, Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 выборщиков. Трамп неоднократно пытался обжаловать результаты голосования в отдельных штатах, передает РБК.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Конгресса США на протесты из-за результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении. Позже протестующие прорвались в здание конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов. Выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов. При их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. По данным CNN, несколько полицейских получили ранения.

Избранный президент США Джо Байден назвал происходящее около Конгресса «мятежом». Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно.

По закону, члены обеих палат американского конгресса (сенат и палата представителей) должны собраться на заседание 6 января и утвердить результаты выборов. Сессия должна была начаться в час дня по местному времени. Председательствует на этом заседании вице-президент США, который также является председателем сената, именно он должен назвать имя следующего президента страны.

По плану, бумаги с результаты выборов от каждого из 50 штатов и от столичного округа Колумбия приносят в зал палаты представителей в шкатулках из красного дерева. Представители от обеих партий, Республиканской и Демократической, вслух зачитывают результаты. После оглашения результатов, любой член конгресса может взять слово и заявить о своем несогласии с результатом, для того, чтобы жалобы были рассмотрены, они должны быть поданы в письменной форме. В случае получения письменных возражений, конгрессмены расходятся по своим палатам, где обсуждают поданные возражения и голосуют. Необходимо большинство голосов для того, чтобы результат был оспорен.

Утверждение результатов выборов — последний шаг в подведении итогов выборов в США. В абсолютном большинстве случаев эта процедура была простой формальностью. С 1887 года, когда был принят закон о подсчете голосов, попытки оспорить результат предпринимались всего три раза, последний раз — 16 лет назад. Тогда, в январе 2005 года, сенатор от Демпартии Барбара Боксер и конгрессмен от той же партии Стефани Таббс Джонс, вынесли на голосование вопрос о непризнании результатов выборов в Огайо. И в сенате, и в палате представителей большинство их инициативу не поддержали. В итоге обе палаты признали победу республиканца Джорджа Буша-младшего над демократом Джоном Керри.

Действующий президент Дональд Трамп на протяжении всей выборной кампании указывал на многочисленные нарушения, которые якобы были допущены в ходе голосования. Одной из главных претензий президента было голосование по почте, которое на этих выборах стало рекордным из-за эпидемии коронавируса.

После голосования избирателей 3 ноября, представители штаба Трампа, Республиканской партии и его сторонников подали около 60 исков с различными требованиями отменить результаты выборов в отдельных штатах. Однако ни один из исков не получил развитие, приводит данные новостной портал Vox. В итоге к 6 января все штаты, в том числе с губернаторами-республиканцами во главе, признали законными полученные в штатах результаты голосования. Результаты народного голосования были поддержаны на втором этапе выборов — голосовании выборщиков 15 декабря. Тогда ни один из членов коллегии выборщиков не пошел против воли большинства в своем штате. После этого Трамп призвал своих сторонников оказать сопротивление 6 января. В Республиканской партии призыв президента поддержали по меньшей мере 13 членов конгресса.

Учитывая существующий расклад голосов, результаты выборов должны быть утверждены. В сенате большинство у республиканцев (53 сенатора из 100), в палате представителей перевес у демократов — 232 из 435. Однако большинство республиканцев, включая лидера республиканского большинства в сенате Митча МакКоннелла заявили, что не собираются возражать против утверждения выборов. Тем не менее 13 конгрессменов от президентской партии решили подать возражения. Объяснений этому американские эксперты дают несколько. Среди тех, кто решил опротестовать выборы, сравнительно молодые и популярные политики — например, сенатор Тед Круз, который считает необходимым не признавать результаты выборов в Аризоне, однако оснований не привел. Подавая свои возражения они показывают, что слышит обеспокоенность своих избирателей. Также они могут рассчитывать на голоса сторонников Трампа в своих избирательных округах в преддверии довыборов в конгресс в 2022 году и выборов президента и конгресса в 2024 году.

То, что борьба вообще происходит, свидетельствует о сохраняющемся влиянии Трампа, пишет Bloomberg. Последствия могут сказаться на промежуточных выборах 2022 года — призывы к возражениям против результатов более широко распространены среди республиканцев в палате представителей, которые находятся в уязвимом положении и в ходе предвыборной кампании им может быть брошен вызов на этапе праймериз.

«Я думаю, что это не только нелепо, но и опасно», — сказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Денвер Ригглман: «Я нахожу удивительным, что люди подчиняются тому, кто проиграл выборы, потому что они беспокоятся о праймериз или сборе средств». Дело не в поддержке Трампа, а в реакции на настроения рассерженных и раздраженных сторонников Трампа, считает Джейсон Миллер, советник кампании Трампа в 2016 и 2020 годах.