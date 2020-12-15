Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена

В шести американских штатах, где действующий президент США, республиканец Дональд Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования на всеобщих выборах 3 ноября, члены Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря, отдали свои голоса за его соперника, демократа Джозефа Байдена.

По данным AP, Байден, как и ожидалось, обошел Трампа по количеству голосов: 306 против 232. Необходимая отметка для объявления официальной победы (270) пересечена после завершения процедуры в традиционной преимущественно продемократический настроенной Калифорнии (55 выборщиков), передает DW.

Кандидатуру Байдена поддержали, в частности, в Аризоне (11 выборщиков), Висконсине (10), в Джорджии (16), в Мичигане (16), в Неваде (6) и в Пенсильвании (20). Все эти штаты в 2020 году относились к категории "колеблющихся".

"Теперь пришло время перевернуть страницу, объединиться и начать выздоровление", - подчеркнул Джо Байден в преддверии итогового решения Коллегии выборщиков.

"В этой борьбе за душу Америки демократия восторжествовала… Безупречность институтов выборов осталась непоколебимой", цитирует выдержки из его речи телеканал CNN.

Между тем президент США Дональд Трамп в Twitter продолжил выступать с утверждениями о "массовом мошенничестве" в ходе голосования. В подтверждение своих слов он сослался на публикацию в издании The Detroit Free Press. Между тем профильный компетентный орган - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) - 12 ноября опубликовал заявление, в котором подчеркивалось, что никаких доказательств фальсификации обнаружено не было.

Выборщики подписывают сертификаты со своими голосами. Эти бумаги затем направят председателю Сената Конгресса США Майку Пенсу, госсекретарю штата и старшему судье округа, где они голосовали, а также в Национальное управление архивов и документации США.

Обычно выборщики собираются в зданиях законодательных собраний штатов. Однако, по данным The New York Times, на этот раз в связи с пандемией были внесены коррективы. Так, в штате Делавэр они встретились в местном спортивном комплексе, а в Неваде мероприятие проходит в виртуальном формате.

Официальные результаты голосования Коллегии выборщиков подсчитает новый состав Конгресса США 6 января 2021 года на заседании обеих палат под председательством Пенса.

Новый президент США вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в будущей администрации.