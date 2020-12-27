В мире число заражений коронавирусом превысило 80,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 80770057 (+551944 за сутки) по данным Worldometer на 11:42 27 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1765872 (+8017) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22035846 (+55878) человек, из них 105522 (-238) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 56968339 (+488049) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 19433847 (+160604) случаями заражения, Индия – 10188392 (+18574), Бразилия – 7465806 (+17246), Россия – 3021964 (+29258) и Франция – 2550864 (+3093). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 160604, Великобритания – 34693, Россия – 29258, Индия – 18574, Бразилия – 17246. Беларусь (1916) – на 31 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 339921, Бразилия – 190815, Индия – 147659, Мексика – 121837 и Италия – 71620. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1408, Мексика – 665, Россия – 567, Бразилия – 300, Индия – 280. Беларусь – на 59 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 184922 случая заражения коронавирусом и 1376 смертей.