В мире число заражений коронавирусом превысило 81,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 81673280 (+527883 за сутки) по данным Worldometer на 8:50 29 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1781544 (+9562) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22092141 (+12918) человек, из них 105801 (+437) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 57799595 (+505403) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 19781524 (+186296) случаями заражения, Индия – 10224797 (+16072), Бразилия – 7506890 (+22605), Россия – 3078035 (+27787) и Франция – 2562646 (+2960). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 186296, Великобритания – 41385, Россия – 27787, Бразилия – 22605, Индия – 16072. Беларусь (1841) – на 32 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 343182, Бразилия – 191641, Индия – 148190, Мексика – 122426 и Италия – 72370. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1966, Германия – 674, Бразилия – 495, Россия – 487, Италия – 445. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 188588 случаев заражения коронавирусом и 1394 смерти.