НАУ будет добиваться санкций в отношении участников всебелорусской сходки

Народное антикризисное управление назвало Всебелорусское народное собрание высшей формой обмана народа и глумления над демократией и предупреждает возможных участников этого театрального мероприятия о возможных санкциях.

«В условиях непрекращающегося террора, общего правового дефолта и нелегитимности всех ветвей власти, преступный режим имитирует диалог с народом, у которого он сам же отнял право голоса и возможность участвовать в политических процессах», - говорится в комментарии НАУ.

«Чем же является ВНС по нашему мнению? Высшей формой обмана народа и глумления над демократией… Очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах беларусов и международного сообщества… Кукольным вертепом и шапито имени Лукашенко, для которого власть в очередной раз намерена сама отобрать и марионеток, и публику», - сказано в сообщении.

«В текущих условиях Народное антикризисное управление не признает заявленное Всебелорусское народное собрание в качестве легитимного органа и диалоговой площадки. Считает его антинародным и незаконным по своей сути. А участие в нем марионеточных делегатов – идеологической поддержкой репрессий и режима Лукашенко, пособничеством в захвате и удержании власти», - подчеркивается в сообщении.

«Мы будем инициировать внесение участников «сходки» в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений – как людей, грубо нарушающих конституцию, права и свободы граждан Беларуси. Каждый должен отвечать за свое соучастие в легитимизации преступлений режима», - предупреждает НАУ.