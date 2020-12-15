Последнее обновление: 15.12.2020 17:50

Латушко: Более 3 тыс. чиновников хотят перемен

Член президиума Координационного совета Павел Латушко утверждает, что уже более 3 тыс. государственных чиновников заявили о поддержке перемен и требований народа.

«Благодаря партнерскому проекту Честных людей и НАУ «Диалог с народом» мы знаем: чиновники тоже хотят перемен и поддерживают Народные требования. В чат-боте – уже более 3000 обращений от тех, кто работает в государственном управлении», - сказал Латушко.

«Режим хочет, чтобы работники всех государственных структур были лояльны Лукашенко и подчинялись только ему. Но так не работает: честные избирательные комиссии еще на выборах считали голоса не по указке сверху, а как есть на самом деле. Тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода», - напомнил бывший госчиновник.

Латушко призвал чиновников присоединяться к проекту.

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