Тихановская: Мировая реакция на преступления режима Лукашенко очень скромна

Европейский союз и Соединенные Штаты должны быть «смелее и сильнее» в своих действиях, помогая народу Беларуси положить конец правлению Лукашенко.

Об этом заявила Светлана Тихановская в ходе онлайн-мероприятии с несколькими министрами иностранных дел ЕС в среду, 27 января, передает Reuters.

Тихановская призвала ЕС ускорить одобрение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко, призвала провести международное расследование нарушений прав человека и признать виновных террористами.

«Международная реакция по-прежнему слишком скромна», - заявила Тихановская.