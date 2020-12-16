Граждане России, Беларуси, Украины и других стран требуют освободить белорусских журналисток

Полторы тысячи граждан России, Беларуси, Украины, США, Италии, Израиля и других стран подписались под заявлением Белорусской ассоциации журналистов и ПЭН Беларуси о поддержке белорусских журналистов, попавших под преследования в ходе акций протестов.

ПЭН-Москва присоединилась к требованию Белорусской ассоциации журналистов и ПЭН Беларуси немедленно освободить из-под стражи журналистов Екатерину Борисевич, Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову и прекратить их уголовное преследование.

Так же члены ассоциации потребовали прекратить уголовные преследования и пересмотреть решения судов по административным делам в отношении журналистов и других граждан, осужденных за выражение мнения и распространение информации о происходящем в стране и наказать винновых в их преследовании.

Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич была задержана 19 ноября после публикации об отсутствии в крови погибшего жителя Минска Романа Бондаренко алкоголя. Он умер после ареста и избиения, когда попытался помешать близким соратникам Александра Лукашенко уничтожить протестную символику в своем дворе

Журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову арестовали после того как они в своем стриме на телеканале Белсат они показали разгон людей во дворе, где был задержан погибший Роман Бондаренко. Этот двор в ходе протестов жители Минска стали называть «Площадь перемен».

Свою подпись под заявлением вы можете поставить ЗДЕСЬ.