Генпрокуратура РБ подозревает экс-посла в Аргентине в хищениях

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, подозревая его в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями

«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Владимир Астапенко занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству.

Астапенко стал одним из немногих дипломатов, кто осудил фальсификацию выборов и насилие в стране. Он дважды писал заявление об отставке, а после подписания указа о его отставке подал в суд на МИД РБ с требование изменить формулировку о причинах его увольнения.

Уголовное дело на Астапенко было заведено после того, как Генпрокуратура «рассмотрела поступившие из Министерства иностранных дел материалы».

Астапенко является членом Народного антикризисного управления, команды Павла Латушко, и в настоящий момент находится за пределами Беларуси.