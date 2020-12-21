Астапенко назвал обвинения в злоупотреблениях политически мотивированными

Экс-посол Беларуси в Аргентине, а нынче член Народного антикризисного управления Владимир Астапенко назвал политически мотивированным решение Генпрокуратуры РБ возбудить уголовное дело по «фактам» злоупотребления служебными полномочиями.

«…решение Генеральной прокуратуры Беларуси о возбуждении против меня уголовного дела по ст. 210 УК Беларуси «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» … представляется политически мотивированным и является очередным свидетельством правового беспредела со стороны нелегитимной белорусской власти», - заявил Астапенко.

«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», - сообщила Генпрокуратура РБ.

«Как я предполагаю, в этом «деле» речь идет о средствах, потраченных Посольством Беларуси в Аргентине на приобретение авиабилетов и оплату дополнительного багажа при откомандировании моей семьи из Буэнос-Айреса. Более детальные комментарии по этому вопросу я дам после того, как мой адвокат ознакомится с соответствующими материалами», - уточнил Астапенко.