Белорусскому оппозиционеру Статкевичу "перепредъявили" обвинение

Белорусскому оппозиционеру Николаю Статкевичу "утяжелили" обвинение, сообщила на своей странице в Facebook жена политика Марина Адамович во вторник.

"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили" ч. 2 ст. 293 УК. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки", - написала Адамович.

Она утверждает, что предыдущая уголовная статья не позволяла держать Статкевича в СИЗО более шести месяцев. "Сегодня 198 дней как Николай Статкевич за решеткой", - добавила Адамович, передает Интерфакс-Запад.

Как сообщалось, Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской.

В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок").

Уголовное дело по этой же статье завели на Тихановского и его соратников, а также на других белорусских блогеров - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова.