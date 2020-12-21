Штаб Тихановской: Четвертый пакет санкций будет принят не позже начала февраля

Представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза против Беларуси будет принят в конце января – начале февраля.

«Уже в конце января или, может, в начале февраля будет принят четвертый пакет санкций. Поэтому те имена, которые с таким трудом доставались из списка, будут рассматриваться вновь», - сказал Ковалевский, отчасти отвечая на критику в адрес 3-го пакета санкций.

«Эта работа будет проводиться не только Офисом Светланы Тихановской, но и многими другими силами. И для того, чтобы свои имена или предприятия вывести из списков кандидатов на санкции, этим лицам следовало бы подумать о прекращении поддержки режима Лукашенко и нарушений прав своих собственных рабочих», - добавил Ковалевский, которого цитирует пресс-служба Тихановской.