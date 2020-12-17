Халезин: Олексина из санкционного списка ручкой вычеркнули в последний момент

Режиссер Халезин жестко раскритиковал последний пакет ЕС в отношении 29 граждан и 7 предприятий Беларуси, назвав его плевком в лицо беларусов.

«Если у вас есть желание спросить у меня, как я отношусь к тому санкционному списку, который утёк из администрации ЕС, я вам отвечу: воспринимаю его как предательство и плевок в лицо беларусов. ЕС имел на руках ВСЕ необходимые для атаки на режим кейсы, причём детально проработанные и подтверждённые юридическим департаментами», - написал Халезин в своем-телеграм-канале.

«Наверное, пришло время атаковать не только Остервенелого Баяниста, но и «партнеров», которые ведут себя, как минимум, странно, а, как максимум, подло», - отметил он.

«Мне просто смешно, что сделал Европейский Союз. Гора родила мышь. Никто от этого не пострадает, разве что госпожа Кочанова не поедет в Ниццу. Но мне этого мало!», - заявил он в комментарии изданию «Наша Нива».

«Скорее всего, это работа лоббистов Путина и Лукашенко. И это не классическое политическое лоббирование, а, если сказать на тюремном жаргоне, «крысятничество». Какая-то крыса как будто специально удалила все субъекты, которые могли навредить Лукашенко. Все они были удалены! Одного из них, Олексина, вычеркнули в последний момент просто ручкой, уже после всех согласований. Очень странная история. И мне кажется, что внутри ЕС нам нужно выяснить, кто так эффективно над этим поработал», - подчеркнул режиссер.

«…Николай Воробей был внесен в списки, но в этом нет абсолютно никакого смысла. Если говорить о компании «Бремено Групп», которой дано право собирать деньги за транзит, то это трое бизнесменов - Зайцев, Воробей, Олексин. В результате в списки попадает только один человек. То есть работа не остановится.

В свою очередь, владелец «Санта-Бремор» Александр Мошенский утверждает, что доказал властям Исландии — страны, из которой он импортирует рыбу на сотни миллионов долларов (???), — что удар по его бизнесу будет означать конкретные потери для Исландии. И руководство этой страны якобы согласилось с его позицией и повлияло на решение Евросоюза.

Мошенский, он знает, что его имя действительно значилось в первоначальном санкционном списке. И это действительно так.

«Но слова о рассуждениях об объеме экспорта рыбы — сказки! Я думаю, что у тех, кто составляет эти списки, есть определенные критерии включения. Наверное, правильно задаться вопросом, соответствует ли «Санта-Бремор» этим критериям? Может, мы расстреляли протестующих? Может быть, мы «кошельки» в авторской терминологии? Я так не думаю. Я думаю, что они принимают решения не на основе информации о том, кто сколько рыбы экспортирует, а на основе других критериев, которым "Санта-Бремор" не отвечает», - полагает Мошенский.

Однако он подтвердил, что его компания предприняла определенные меры по самоудалению из списков, но не пояснил, какие именно.