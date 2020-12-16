В сети появился список имен и предприятий из 3-го пакета санкций ЕС против Беларуси

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал список входящих в 3-й пакет предприятий и физических лиц, в отношении которых Евросоюз вводит санкции.

Источники, близкие к Брюсселю, подтверждают достоверность списка, который будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Компании:

ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники.

ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж».

ГУ «Главное хозяйственное управление» — Самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси.

Dana Holdings — один из главных финансовых помощников режима. Холдинг держит тесные отношения с Лукашенко.

ООО «Синезис» — Ответственные за деанон мирных протестующих и передачу этих данных режиму. Компания-разработчик софта по распознаванию лиц.

Управление делами президента Республики Беларусь под руководством Виктора Шеймана.

ОАО «МЗКТ» — являются частью госуправления военпромом. Увольняли сотрудников за их политические взгляды.

ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники.

Персоналии:

Анатолий Сивак — вице-премьер

Иван Эйсмонт— глава БТ

Владимир Караник— бывший Министр здравоохранения, ныне — председатель Гродненского облисполкома

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики

Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь

Игорь Луцкий — Министр информации

Виталий Стасюкевич — Заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно

Игорь Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска. Советское РУВД является одним из "ударников" в сфере ужасного отношения к задержанным

Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска

Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска

Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД

Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК

Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками

Павел Легкий — замминистра информации

Дмитрий Шумилин — замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома

Андрей Лагунович — судья Советского районного Суда г. Гомель

Николай Воробей — ручной бизнесмен Лукашенко.

Александр Шакутин — Ручной бизнесмен Лукашенко.

Елена Некрасова — Судья. Выносит «политические» приговоры с 2007 года.

Юлия Густыр— Судья. Выносит «политические» приговоры.

Марина Федорова — Судья. Выносит «политические» приговоры.

Наталья Дедкова — Судья. Выносит «политические» приговоры.

Елена Живица — Судья. Выносит «политические» приговоры.

Елена Литвина — Судья. Выносит «политические» приговоры.