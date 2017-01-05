Бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси подозревают в хищениях

Задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси, который подозревается в хищении более 680 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

"А.Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, за указанный период он похитил 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

Общая сумма похищенных денег составляет 681 883 долларов.

В настоящее время А.Сейдуалиев находится в изоляторе временного содержания департамента внутренних дел Астаны. Досудебное расследование продолжается.