Тиллерсон обещает порвать с Exxon Mobil ради должности госсекретаря США

Бывший председатель совета директоров американской нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, обещает порвать все связи с компанией, чтобы избежать конфликта интересов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как указывается в сообщении на сайте ExxonMobil, Тиллерсон уже договорился обо всем с советом директоров компании. Однако этот план будет приведен в действие только в том случае, если его действительно назначат на пост госсекретаря.

В соответствии с соглашением Тиллерсон откажется от премий на общую сумму около 4 млн долларов, которые он должен был получить. Кроме того, ему придется отказаться примерно от 2 млн акций компании, которые он должен был получить за 10 лет.

Стоимость этих акций будет компенсирована, но выплатят эту компенсацию не самому Тиллерсону, а специально созданному фонду, который ему неподконтролен. Тиллерсону будут выплачивать часть дивидендов в обмен на отказ от работы в нефтяной промышленности.

О намерении выдвинуть Тиллерсона на пост госсекретаря Трамп объявил 13 декабря. При этом кандидатуру экс-главы Exxon Mobil еще должен утвердить сенат, который к ней относится скептически, так как Тиллерсон считается другом президента России Владимира Путина.

Тиллерсон много лет работал с Россией в качестве топ-менеджера Exxon Mobil. Он кавалер российского ордена Дружбы, врученного ему лично Путиным. При этом дипломатического опыта у него нет.

В заявлении штаба Трампа пояснялось, что Тиллерсон должен будет "сосредоточиться на ключевых интересах США с точки зрения национальной безопасности". Трамп также отмечал его "богатый опыт и глубокое понимание геополитики".