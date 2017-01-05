Трамп выбрал юриста с Уолл-стрит главой Комиссии по ценным бумагам США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джея Клейтона на пост главы федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление переходного штаба республиканца.

«Джей Клейтон — талантливый эксперт во многих областях финансового и нормативного права. Он обеспечит процветание наших финансовых институтов и их способность создавать новые рабочие места, соблюдая при этом установленные правила», — подчеркивается в официальном заявлении Трампа.

Ранее газета The Wall Street Journal называла Клейтона фаворитом среди претендентов на данный пост и отмечала, что его появление в команде Трампа означает появление в окружении избранного президента очередной фигуры, тесно связанной с Уолл-стрит, — наряду со Стивеном Мнучином, выдвинутым на пост министра финансов и Уилбуром Россом, которого Трамп выбрал на пост министра торговли США, и Гэри Коном, который, как ожидается, станет директором Национального экономического совета при главе государства.

Джей Клейтон — юрист нью-йоркского офиса юридической фирмы Sullivan & Cromwell, работал на ряд крупных клиентов, таких как Alibaba Group Holding Company и Oaktree Capital Group. WSJ раннее сообщала о работе Клейтона на Goldman Sachs Group Inc. и Barclays Capital Inc.

Клейтон специализируется на предоставлении клиентам консультационных услуг по вопросам слияния государственных и частных компаний и консультирует ряд компаний по вопросам нормативных и и исполнительных действий, касающихся операций с ценными бумагами.

В администрации Трампа ожидают, что он возьмется за отмену ряда «регулирующих правил, которые сдерживают инвестиции в американский бизнес», и поможет установить «надзор над финансовой сферой» таким образом, чтобы не повредить интересам американских рабочих.