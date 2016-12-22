Трамп выбрал в советники по дерегуляции бизнеса 80-летнего миллиардера

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал американского миллиардера Карла Айкана в качестве своего специального советника по реформе и «капитальному ремонту» правил и нормативов, действующих в американской экономике, сообщает The Wall Street Journal.

Штаб Трампа охарактеризовал его как «одного из наиболее успешных предпринимателей и инвесторов Америки». Именно Айкану предстоит сыграть ключевую роль при назначении главы Комиссии по ценным бумагам и биржам, рассказали источники издания.

Айкан уже давно сотрудничает с переходной командой избранного президента. ​Он, как и Трамп, считает, что администрация Барака Обамы сдерживала рост инвестиций в американскую экономику, многие сферы которой оказались зарегулированными.

«Цель Трампа — показать, что большие сферы бизнеса в этой стране не будут разрушены абсурдным регулированием бюрократов», - заявил Айкан WSJ.​

За 55 лет в бизнесе Айкан заработал репутацию главного корпоративного рейдера Америки и состояние ​в $16,7 млрд. Философ по образованию, Айкан заработал свои первые деньги — $4 тыс. — выиграв у сослуживцев по армии в карты. Он вложил их в фондовый рынок в 1961 году, а к 1987 году Айкан уже оказался в рейтинге Forbes 400 с состоянием $525 млн.

Борьба с избыточным регулированием в экономике была одним из ключевых пунктов в предвыборной кампании Трампа. После победы на выборах он заявил, что в первые сто дней своего президентства отменит ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения. «Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем», - пообещал тогда Трамп.

21 декабря, менее чем за месяц до инаугурации нового президента, действующий глава Белого дома подписал закон, который запретил разработку нефтегазовых месторождений в Чукотском море у берегов Аляски, на большей территории моря Бофорта к северу и у северо-восточного побережья США, у берегов Новой Англии.

Председатель комитета палаты представителей конгресса США по природным ресурсам, республиканец Роб Бишоп расценил это действие как злоупотребление властью. «Крайности, на которые пойдет президент, чтобы удовлетворить особые интересы, никогда не перестают удивлять. Это не вопрос морали, это злоупотребление властью», - сказал Бишоп.