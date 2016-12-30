В Швеции хотят упразднить профпрактику для беженцев без вида на жительство

Миграционное ведомство Швеции намерено в 2017 году отменить программу по организации мест для профессиональной практики лицам, ожидающим решения о предоставлении им убежища в стране, из-за увеличения числа людей с уже полученными видами на жительство. Об этом сообщает Радио Швеции SR.

"Время рассмотрения документов в Миграционной службе сокращается, поэтому больше людей получают вид на жительство и им нужны места для практики", - сказал радио статс-секретарь министерства труда Швеции Андерс Кесслинг.

Профессиональная практика для беженцев, которые ожидают разрешения на работу и жительство в стране, организуется для их лучшего знакомства с рынком труда в стране, для последующего облегчения поиска работы и собственного заработка в стране. В 2016 году в такой программе участвовали 13 тысяч беженцев.

Эту программу, однако, многие критиковали и рассматривали ее как использование бесплатной рабочей силы за счет государственных средств. Поэтому решение об упразднении практики было принято отчасти и с учетом этой критики, поясняет радио.

"Это стало одним из аспектов. Но, прежде всего, мы хотим дать места для практики тем прибывшим, которые уже на пути на рынок труда", — сказал собеседник SR.

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Таким образом, вместо практики власти Швеции планируют предложить ходатайствующим об убежище в стране различные информационные курсы, ориентирующие их в самых различных общественных и правовых вопросах, поясняет радио.

Требования документов, подтверждающих личность беженцев, могут быть ужесточены в 2017 году.

Среди других планов работы правительства с беженцами в 2017 году стали и намерения рассмотреть вопрос об ужесточении требований к ним о предоставлении документов, подтверждающих их личность. На этот вопрос обратил внимание в четверг в интервью шведскому информационному агентству ТТ министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман. По его словам, шведские власти предъявляют слишком низкие требования в вопросе с документами и это, считает он, следует изменить.

"Если нет документа, удостоверяющего личность, то, думаю, следует яснее возлагать ответственность на каждого в отдельности иметь их", — сказал ТТ министр.

По данным агентства, в 2016 году документы с подтверждением своей личности смогли предъявить лишь 60 % мигрантов, подавших заявления о предоставлении им убежища в стране.

"Среди тех, кто занимается нелегальными перевозчиками беженцев, а также среди других есть представление о том, что лучше всего не иметь при себе каких-либо документов, какого-либо паспорта, но это не верно", — сказал ТТ Игеман.

Полици и Миграционное управление Швеции для установления личности вынужденных мигрантов без паспорта или каких-либо других документов предлагают, в частности, позволить им прослушивать телефоны беженцев, использовать информацию социальных сетей в интернете, а также обыскивать их во время всего процесса работы с рассмотрением их заявлений. Однако Игеман считает такие предложения непростыми с правовой точки зрения.

"Это создает юридическую проблему, так как означало бы принуждение против того, кто не является подозреваемым в каком-либо преступлении", — сказал он.

Министр признал необходимость расширения сотрудничества по работе с беженцами между полицией и миграционной службой. Согласно прогнозам миграционной службы Швеции в период с 2016 по 2018 годы отказ в предоставлении убежища и предложения об отправке домой могут получить около 88 тысяч человек и, приблизительно, половина их них предпочтет возвращение домой добровольно.