Последнее обновление: 02.06.2025 18:54

В Минобразования Беларуси рассказали предварительные итоги состоявшегося сегодня ЦТ

В Минобразования Беларуси рассказали предварительные итоги состоявшегося 2 июня централизованного тестирования (ЦТ) по учебным предметам по выбору.

Согласно информации, ЦТ было организовано по математике, биологии, иностранному языку, географии, всемирной истории (новейшее время), истории Беларуси в контексте всемирной истории.

Количество зарегистрированных на централизованное тестирование абитуриентов составило 32,7 тыс., приняли участие – 30,9 тыс. Наибольшее количество зарегистрированных абитуриентов по английскому языку (15,1 тыс.), математике (9,2 тыс.), биологии (5,8 тыс.).

По итогам проведенного ЦТ 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудиторий было удалено 6 абитуриентов.

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