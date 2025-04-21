В Беларуси завершается регистрация на централизованное тестирование. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

«22 апреля – последний день регистрации на ЦТ для всех без исключения абитуриентов. Далее подача заявок на участие в испытании закрывается», - говорится в сообщении.

Для расширения возможностей поступления в вузы ведомство рекомендует пройти ЦТ абитуриентам льготной категории. Это касается победителей республиканских олимпиад и по учебным предметам (в том числе победителей третьего этапа); выпускников профильных классов, медалистов, обладателей дипломов с отличием при окончании колледжа, целевиков.

Тем, кто еще не успел зарегистрироваться на ЦТ, необходимо это сделать онлайн через сайт Республиканского института контроля знаний или лично в одном из 40 пунктов регистрации. Документы принимают с 9.00 до 19.00.

С подробной информацией о порядке регистрации на ЦТ можно ознакомиться на сайте РИКЗ.