Китай запустил к своей орбитальной станции космический грузовик Tianzhou-9

КНР произвела запуск грузового космического корабля Tianzhou-9, который доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам на китайской орбитальной станции. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Старт был осуществлен в 05:34 по пекинскому времени при помощи ракеты CZ-7 с космодрома Вэньчан, расположенного на восточном побережье южно-китайской провинции Хайнань.

Примерно через 10 минут после запуска «Тяньчжоу-9» отделился от ракеты, вышел на заданную орбиту и вскоре развернул солнечные батареи, направляясь к орбитальной станции.

Tianzhou-9 загружен необходимыми припасами для астронавтов «Шэньчжоу-20», которые в настоящее время находятся на космической станции, а также топливом и оборудованием для запланированных экспериментов и испытаний. В частности, на борту космического корабля находится более 1,5 тонны продуктов питания, в том числе почти 30 новых космических блюд, в результате чего их общее количество превысило 190.

Чуть более чем через три часа после старта, в 8:52 утра, Tianzhou-9 успешно пристыковался к основному модулю станции «Тяньгун».

После проверки параметров Tianzhou-9 и состояния стыковочного узла члены экипажа «Шэньчжоу-20» войдут в грузовой корабль и перевезут полезную нагрузку на орбитальную станцию.

Эта миссия является четвертым полетом по доставке грузов в рамках пилотируемой космической программы Китая, а также 584-м полетом серии ракет «Чанчжэн».

CZ-7 - жидкотопливная двухступенчатая ракета нового типа с диаметром обтекателя 4,2 м, достигающая 53 м в длину и способная доставить на низкую околоземную орбиту около 14 тонн груза (5,5 тонны на геостационарную). Это ее 20-я миссия, третья за 2025 год.