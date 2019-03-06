Китайцы хотят построить солнечную электростанцию в космосе

Китай планирует построить первую в мире солнечную электростанцию для добычи “неисчерпаемой чистой энергии" за пределами планеты Земля.

Как сообщает Dezeen, исследователи Китайской академии космических технологий утверждают, что они уже испытали эту технологию и намерены возвести космическую станцию в 2050 году.

По словам представителя академии Пан Чжихао, эта технология обеспечит “неиссякаемый источник чистой энергии для людей” без вмешательства атмосферы, облачного покрова и ночных периодов.

Такая станция сможет эффективно работать и поставлять энергию 99% времени, что в шесть раз интенсивнее уже существующих солнечных электростанций на Земле.

В течение следующих десяти лет китайцы собираются построить экспериментальную станцию, а в 2030 году планируют начать строительство основной конструкции.