Последнее обновление: 06.03.2019 12:06

Китайцы хотят построить солнечную электростанцию в космосе

Китай планирует построить первую в мире солнечную электростанцию для добычи “неисчерпаемой чистой энергии" за пределами планеты Земля.

Как сообщает Dezeen, исследователи Китайской академии космических технологий утверждают, что они уже испытали эту технологию и намерены возвести космическую станцию в 2050 году.

По словам представителя академии Пан Чжихао, эта технология обеспечит “неиссякаемый источник чистой энергии для людей” без вмешательства атмосферы, облачного покрова и ночных периодов.

Такая станция сможет эффективно работать и поставлять энергию 99% времени, что в шесть раз интенсивнее уже существующих солнечных электростанций на Земле.

В течение следующих десяти лет китайцы собираются построить экспериментальную станцию, а в 2030 году планируют начать строительство основной конструкции.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование