Китай планирует запустить на орбиту четыре “искусственных Луны”

Китай планирует в ближайшие 4 года запустить на орбиту четыре “искусственных Луны”, которые должны освещать поверхность Земли в ночное время.

Как сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на China Daily, первый старт запланирован на 2020 год.

“Искусственная луна” будет в восемь раз ярче Луны настоящей. Место освещения и яркость луча можно будет изменять, говорят разработчики.

В первую очередь такие спутники потребуются для освещения зон стихийных бедствий в случае перебоев с электроэнергией.

Поначалу испытания будут проводиться в ненаселенных пустынях, чтобы такой свет не угрожал здоровью и жизни человека и животных.