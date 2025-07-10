В Польше анонсировали строительство трех заводов по производству боеприпасов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в штаб-квартиру Польской оружейной группы (PGZ) в среду объявил о строительстве трех заводов по производству боеприпасов. Об этом сообщает RMF FM.

Во время пресс-конференции Косиняк-Камыш заверил, что производство боеприпасов для польского правительства является абсолютным приоритетом, поскольку страна должна достичь "абсолютного суверенитета" в этом вопросе.

"Мы достигли ситуации, когда мы производим 250 миллионов единиц малокалиберных боеприпасов в год. Четверть миллиарда единиц – это в пять раз больше, чем еще несколько месяцев назад", – заявил он.

Владислав Косиняк-Камыш добавил, что власти стремятся "построить три завода боеприпасов в рамках Польской оружейной группы".

В рамках программы по производству боеприпасов на сумму 2,4 млрд злотых в Польше будут не только построены три новых завода, но и модернизированы уже действующие предприятия, а также приобретены новые технологии, сказал Косиняк-Камыш.

Еще в марте 2023 года предыдущее правительство Польши одобрило национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых.

В июне министр государственного имущества Польши Якуб Яворовский заявил, что его страна увеличит производство боеприпасов для гаубиц в пять раз – с 30 до 150 тысяч в год.